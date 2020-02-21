رسائل روسيّة بالنار إلى تركيا وأنقرة تستنجد بـ«باتريوت الأطلسي»
الاحتلال الأمريكي يُدخل قافلة عسكرية بالتزامن مع إخلاء تركيا إحدى قواعدها في ريف الحسكة
مصدر عسكري : الجيش يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه النيرب
“المقاومة الوطنية السورية” تضع نفسها تحت تصرف الجيش السوري في وجه “العدوان التركي”
آخرُ المستجدات والمواقف الدوليّة حيال الوضع في سوريا
الدفاع الروسية القوات الأمريكية أرسلت أكثر من 300 شحنة أسلحة إلى سورية منذ مطلع العام
الجيش يرد على الاستفزازات التركية غرب حلب ويدك الإرهابيين في دارة عزة والأتارب
توسّع أميركي في الجزيرة السورية: نحو إحكام السيطرة على «طريق البترول»
تعزيزات عسكرية روسية كبيرة إلى سورية تشمل مختلف أنواع الأسلحة
الدفاعات الجوية في محيط قاعدة "حميميم" تتصدى لأهداف معادية
لافروف: لا عودة إلى الوضع القائم سابقاً في إدلب
الجيش يهدّئ الميدان «تكتيكياً»: تنازلات تركية خلف الكواليس
قابيل ويحيى الشغري
نصر حلب
الأسد: تهديدات أنقرة فقاعات
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ضبط مستودع في حي الصالحين في حلب معد لاحتكار وتجارة مادة المازوت

بناءً على المعلومات الواردة إلى قسم شرطة الصالحين في حلب عن قيام أشخاص بالاتجار بمادة المازوت وبيعها في السوق السوداء بقصد المنفعة المادية.


تمكن القسم المذكور من ضبط مستودع في حي الصالحين بحلب وعثر فيه على عشرة براميل مملوءة بمادة المازوت وعدد من الكالونات البلاستيكية بأحجام مختلفة مملوءة بمادة المازوت أيضاً ، وقام بإلقاء القبض على شخصين ، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على احتكار مادة المازوت وتخزينها في المستودع المذكور بقصد بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة .

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما ، و سلمت  الكميات المصادرة إلى مديرية سادكوب في حلب أصولاً.

 


وزارة الداخلية السورية 