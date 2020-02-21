ضبط مستودع في حي الصالحين في حلب معد لاحتكار وتجارة مادة المازوت

بناءً على المعلومات الواردة إلى قسم شرطة الصالحين في حلب عن قيام أشخاص بالاتجار بمادة المازوت وبيعها في السوق السوداء بقصد المنفعة المادية.



تمكن القسم المذكور من ضبط مستودع في حي الصالحين بحلب وعثر فيه على عشرة براميل مملوءة بمادة المازوت وعدد من الكالونات البلاستيكية بأحجام مختلفة مملوءة بمادة المازوت أيضاً ، وقام بإلقاء القبض على شخصين ، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على احتكار مادة المازوت وتخزينها في المستودع المذكور بقصد بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة .



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما ، و سلمت الكميات المصادرة إلى مديرية سادكوب في حلب أصولاً.



وزارة الداخلية السورية



