ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة في حلب

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب اليوم كميات كبيرة من المواد الغذائية المغشوشة ومجهولة تاريخ الإنتاج ومدى الصلاحية والمصدر.



وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممدوح ميسر أنه من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الدوريات توفرت معلومات عن وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة والفاسدة في إحدى الشقق السكنية بحي الفرقان لافتا إلى أنه بتحري الشقة تبين أنها تستخدم كمعمل مخالف لتصنيع المواد الغذائية وعثر بضمنها على أكثر من 2000 كغ من مادة رب البندورة ونحو 200 كغ من مادة دبس الرمان ونحو500 كغ من مادة الملوخية وكميات متفرقة من المواد الغذائية الأخرى وجميعها مخزنة بطريقة عشوائية ودون التقيد بأدنى الشروط الصحية كما تم ضبط معدات تستخدم لمزج وخلط الزيوت كانت تستخدم لغش زيت الزيتون ومعدات أخرى لخلط المواد الغذائية.



وبين ميسر أن كل هذه المواد الغذائية غير معروفة تاريخ الإنتاج أو مدى الصلاحية للاستهلاك البشري وقد تم تنظيم الضبط اللازم والتحفظ على كامل المواد الغذائية التي سيتم تحليلها وإلقاء القبض على أحد الأشخاص وإحالته إلى القضاء.



وكان محافظ حلب حسين دياب أكد على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الشؤون الصحية تكثيف الدوريات على الأسواق وضبط المخالفات والتشدد في محاسبة كل من يقوم بغش أو إنتاج مواد غذائية مخالفة للمواصفات.

سانا