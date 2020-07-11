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ضبط شركة هندسية تتعامل بغير الليرة السورية في الجسر الأبيض بدمشق

في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، قامت إدارة الأمن الجنائي بضبط شركة هندسية في محلة (الجسر الأبيض) بمدينة دمشق معدة للدراسات والاستشارات الهندسية وبعد تحريها بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثرت فيها على وثائق تدّل على تعاملها بغير الليرة السورية، وصادرت منها مبلغ مالي وقدره / 8.600.000/ ثمانية ملايين وستمائة ألف ليرة سورية، وجهاز كمبيوتر نوع (DISCOVERY ) . 


تم توقيف مدير الشركة المدعو ( إ . و ) ومحاسبها المدعو ( أ . ط )، وبالتحقيق معهما اعترفا بتعامل الشركة بغير الليرة السورية من خلال تسعير مواد البناء بالدولار الأمريكي حسب سعر الصرف بالسوق السوداء.


تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي أصولاً، ومازالت التحقيقات مستمرة مع موظفي الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .