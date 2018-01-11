ضبط شبكة من المعاشات والمصارف تسرق من رواتب المتقاعدين وأسر الشهداء

ضبط فرع الأمن الجنائي في حماه شبكة من موظفي التأمينات والمعاشات في حماة والرقة وإدلب والمصرف التجاري والزراعي بحماة، كانت تزوِّر القسائم الخاصة برواتب المتقاعدين والورثة وأسر الشهداء وتسرق الأموال العامة بالتنسيق فيما بين أفرادها من العاملين في التأمينات والمعاشات بالرقة وإدلب الذين يداومون في نظير دائرتهم بحماة والتواطؤ مع بعض موظفيها أيضاً الذين كانوا يتقاسمون المبالغ المسروقة بحسب دور كل منهم!.





وأكد مصدر مسؤول في الأمن الجنائي بحماة أن الأموال المسروقة تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية، وأن التحقيق لا يزال جارياً لكشف كل الخيوط والأطراف المتعلقة بهذه القضية الكبرى، والقبض على كل المتورطين فيها وتقديمهم للقضاء واسترداد الأموال المسروقة.





كما ألقى فرع الأمن الجنائي بكمين محكم القبض على المدعو /ع س أ/ الذي امتهن خطف المواطنين وسلبهم أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية على الطريق العام في سلحب، وذلك في سياق متابعة الفرع الحثيثة ومراقبته المستمرة لممتهني خطف الأشخاص مقابل الفدية.





وأكد المصدر ذاته أن المقبوض عليه مطلوب بعدة برقيات وضبوط بهذا الخصوص والتحقيق جار معه لكشف كل جرائم الخطف والسلب التي ارتكبها.





يشار إلى أنه سبق لفرع الأمن الجنائي أن قبض خلال العام الماضي على العديد من الأفراد والشبكات والعصابات التي امتهنت الخطف والسلب مقابل فدية على الطرقات العامة في مختلف أنحاء المحافظة وقدمتهم للقضاء العادل ، وهو ما أشاع ارتياحاً عاماً بين المواطنين في مدن المحافظة ومناطقها.



