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ضبط شاحنة محملة بكميات من زيت الزيتون بدون مواصفات في اللاذقية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم سيارة شاحنة قادمة من محافظة أخرى محملة بكميات من زيت الزيتون لا تحمل بطاقات مواصفة.


مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد ذكر أن الشاحنة محملة بـ 1209 تنكات زيت زيتون زنة الواحدة منها 16 كغ إضافة إلى 112 بيدون زيت زيتون بأوزان مختلفة جميعها لا تحمل بطاقة مواصفة لافتاً إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وحجز الكمية وسحبت عينات منها للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.