ضبط جبنة دنماركية مهربة وأناناس فاسد

أكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرار الحملات المكثفة على الأسواق في كل المحافظات على مدار 24ساعة ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق في منطقة الزبلطاني ـ السوق المكشوف ـ كميات من جبنة بوك للحلويات و كذلك الأكل مهربة دنماركية المنشأ.