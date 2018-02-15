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ضبط جبنة دنماركية مهربة وأناناس فاسد

 

أكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرار الحملات المكثفة على الأسواق في كل المحافظات على مدار 24ساعة ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق في منطقة الزبلطاني ـ السوق المكشوف ـ كميات من جبنة بوك للحلويات و كذلك الأكل مهربة دنماركية المنشأ.

وبحسب مصادر مطلعة فقد عملت عناصر حماية المستهلك فورا على حجز الكمية الموضوعة في علبتين كرتونيتين سعة ٤٨ قطعة واتخاذ الاجرءات اللازمة تجاه المخالفين.‏

كما تم ضبط مواد منتهية الصلاحية بسوق باب سريجة شملت عبوات لشرائح الأناناس و مربى الكرز بكمية ٣٥ كغ وعليه تم حجز الكمية ليتم إتلافها أصولا و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .‏

 

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