ضبط ألغام أمريكية مدفونة بالقرب من الشريط الشائك جنوب سوريا

ضبطت السلطات السورية المختصة في ريف محافظة القنيطرة ألغاما أمريكية الصنع مدفونة في أحد المستودعات التي كانت مقرا لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.



و عثرت على “مستودع يحتوي ألغاماً أمريكية الصنع كان مدفونا ضمن أحد مقرات تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي قبيل اندحاره عن المنطقة في قرية المعلقة جنوب القنيطرة على بعد أمتار من الشريط الشائك مع كيان العدو الصهيوني”.



وعثرت الجهات المختصة الإثنين الفائت على قنابل إسرائيلية وكمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال بعضها إسرائيلي الصنع من مخلفات المجموعات الإرهابية في ريفي دمشق والقنيطرة.



ويستمر سقوط المستودعات ومخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر وأجهزة غربية، كما تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة والأهالي عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريف القنيطرة بعد تطهيرها من الإرهاب.