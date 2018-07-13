صيدلاني سوري يرفع العلم الوطني على قمة بويكمال شمال إسبانيا

رفع الصيدلاني السوري فراس أبو سعدى العلم الوطني على قمة بويكمال إحدى أعلى القمم ضمن منطقة نوريا أقصى شمال إسبانيا بارتفاع 2903 أمتار.



وقال أبو سعدى إن دافعه لهذا العمل ينطلق من حبه لوطنه وتأكيده على جدارة الإنسان السوري ورغبته بالتعريف بسورية وحضارتها مبينا أن الحرب الإرهابية الظالمة على سورية رفعت مستوى التحدي لدى السوريين لتقديم الصورة الصحيحة عن بلدهم الذي تعرض للكثير من الحروب عبر تاريخه العريق ونهض منها منتصرا.ويضيف أبو سعدى: أنه خلال العام الحالي كان يتابع مواقع تسلق الجبال والطرق العلمية للتسلق ومخاطره مع ممارسة رياضة الجري وبعض تمارين التحمل واتفق مع فرانسيس والينا الاسبانيين وهما من محبي الطبيعة والسفر وتسلق الجبال على تسلق إحدى القمم العالية ورفع العلم السوري عليها.

وما يميز منطقة نوريا التي تقع أقصى شمال إسبانيا وجود مجموعة قمم تحيط بمنتجع جبلي في منتصفها كنيسة قديمة أسسها راهب يوناني قدم من دمشق عام 1070 ميلادي كما هو مكتوب بلوحة داخلها.

وأوضح أبو سعدى أن رحلة تسلق القمة استغرقت 5 ساعات اجتاز خلالها طرقا وعرة وخطرة ومنحدرات صخرية مشيرا إلى أنه خلال أسفاره المتعددة خارج سورية وزيارته لنحو 20 بلدا يصطحب معه دائما بروشورات للتعريف بسورية وحضارتها العريقة.

يشار إلى أن أبو سعدى 46 عاما خريج أكاديمية سان بطرسبورغ للصيدلة عام 1997 وساهم بتنفيذ وتمويل العديد من المبادرات الداعمة للعمل الأهلي والبيئي وهو عضو في جمعية أصدقاء البيئة ومن الأعضاء المؤسسين لجمعيات أصدقاء مرضى السرطان.



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