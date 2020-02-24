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صنعاء: أربع منظومات دفاع جوي جديدة

أزاحت قيادة صنعاء، أمس، الستار عن أربع منظومات دفاع جوي جديدة هي «ثاقب 1» و«ثاقب 2» و«ثاقب 3» و«فاطر 1»، وذلك في خلال افتتاح «معرض الشهيد عبد العزيز المهرم». 

وأكد رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، في كلمة بالمناسبة، أن «المنظومات الدفاعية الجديدة ستُغيّر مسار المعركة مع العدوان، وستكون مقدّمة لمنظومات دفاعية أكثر تطوّراً وفاعلية في التصدّي للأهداف الجوية المعادية»، لافتاً إلى أن «هذا الإنجاز النوعي جاء ترجمةً لوعد السيد عبد الملك الحوثي بتطوير القدرات الدفاعية، وتأكيداً أن العام 2020 سيكون عاماً للدفاع الجوي». 

من جهته، جزم وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، بأن «عام 2020 هو عام الدفاع الجوي، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه سماء اليمن محرّمة على طيران العدوان»، مضيفاً أن هذا العام هو أيضاً «عام الانتصارات العظيمة... والتطوير والارتقاء بأسلحة توازن الردع الاستراتيجية»