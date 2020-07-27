صناعي: انخفاض كبير في الطلب على الألبسة رغم موسم العيد

أكد رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها، نور الدين سمحا، أن الألبسة أصبحت من الكماليات اليوم، ولم يعد هناك قدرة على تصريفها في السوق المحلية



ولفت بأن أغلب المواطنين لا يمتلكون القدرة الشرائية من أجل شراء الألبسة، لأنه بالكاد يستطيعون تأمين الضروريات المعيشية



وأضاف: «انخفض الطلب على الألبسة اليوم رغم أننا في موسم عيد الأضحى، وهناك تنزيلات»، مبيناً أن الصناعة النسيجية من ألبسة وغيرها في حالة كساد كبير، وهي في وضع لا تحسد عليه.



ولفت سمحا إلى أن هناك عدداً من الشركات والمعامل والمحال التجارية تتجه للإغلاق لأن الوضع كارثي، ولابد من إيجاد حلول بالتعاون والتنسيق مع الحكومة، مطالباً بتخفيض الضرائب على الصناعة.



ولفت إلى أن رابطة المصدرين تعمل حالياً على افتتاح معرض افتراضي إلكتروني لاستعادة الزبائن في الأسواق الخارجية، مبيناً أن تحسن الليرة سوف ينعكس على أسعار الألبسة في الأسواق.



الوطن