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صد هجوم بطائرات مسيرة للمسلحين على قاعدة حميميم في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن وسائل الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما للمسلحين بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية.


وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء، أليكسي باكين، للصحفيين،أمس  الجمعة، إن المسلحين الموجودين داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب حاولوا الليلة الماضية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد باكين أن وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 3 طائرات مسيرة على مسافة آمنة من القاعدة الجوية.
وأشار إلى عدم وجود إصابات أو أضرار مادية، وأن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي.


وأضاف رئيس المركز الروسي أن المسلحين قاموا كذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإطلاق النار على بلدة كنسبا في محافظة اللاذقية ومدينة حلب وبلدة السابقية في ريفها.

 


المصدر: وكالات