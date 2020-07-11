صحة اللاذقية: مسحات لحالات مشتبه بإصابتها بـ«كورونا» لقادمين من خارج المدينة

أكد معاون مدير صحة اللاذقية الدكتور عبد اللطيف دمياطي أنه تم أخذ مسحات لعدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا القادمة من خارج المحافظة ويتم التعامل معها كحالات إيجابية بانتظار نتائج التحليل من المخبر المركزي في وزارة الصحة.



ولفت دمياطي إلى أنه تم عزل هذه الحالات في مركز العزل الطبي بالهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني وكإجراء احترازي تم إجراء مسحات للمخالطين ومخالطي المخالطين مؤكداً استعداد المديرية لأي طارئ في هذا الشأن وجاهزية مراكز العزل الصحي والحجر الطبي لتقديم الرعاية والعلاج اللازمين.



وأشار إلى أنه تم إجراء مسحات للكادر الطبي المختص بمتابعة موضوع كورونا داعياً جميع المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وخاصة وزارة الصحة والابتعاد عن الشائعات التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الخوف بين المواطنين بقصد أو بغير قصد.