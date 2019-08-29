شوكولا وعلكة بأشكال الدواء وعلب التبغ في أسواقنا

صرح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب بأنه ونظراً لقرب افتتاح الموسم الدراسي الجديد فقد تم التعميم إلى كافة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لإحكام وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وخاصة مستلزمات العام الدراسي بكافة أنواعها من ألبسة مدرسية وقرطاسية وحقائب ولوزام مدرسية، وضبط أسعارها ومراقبة جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.



وأضاف الخطيب بأنه تم التأكيد على تكثيف الجولات الميدانية وضبط أي مخالفة تخص المستلزمات المدرسية، ومتابعة منتجي الألبسة المدرسية والحقائب وكافة المستلزمات المدرسية لتقديم تكاليف الإنتاج ودراستها وتحديد سعر المبيع لكافة حلقات الوساطة التجارية وفق نسب الأرباح النافذة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن مع السعر المحدد أصولاً ودراسات العينات المسحوبة من قبل أجهزة حماية المستهلك.



وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل كافة الأسواق والمعارض التي تقام وتخصص للمستلزمات المدرسية سواء في القطاع الخاص أو العام، حيث أن دوريات حماية المستهلك تتواجد في كافة الأسواق والمعارض دون استثناء، حتى لصالات ومعارض المؤسسة السورية للتجارة المقام حالياً وتم تنظيم عدة ضبوط بحق مخالفين في هذه المعارض.



وفي سياق أخر، بين الخطيب إلى أنه ورود عدة شكاوي إلى مديرية حماية المستهلك حول قيام بعض المنتجين والمستوردين بطرح حبوب من الشوكولا الملبسة بطبقة سكرية ملونة (شوكولا أقراص عدسية) ضمن ظرف مشابه تماماً لظروف الأدوية مما يؤدي لحدوث التباس بين ظرف الشوكولا وظرف حبوب الدواء، مما يساهم في تشجيع الأطفال على تداول ظروف الأدوية كونها متشابها بالشكل مع حبوب الشوكولا، كما يتم إنتاج وعرض وبيع مواد غذائية تحمل شكل منتجات السجائر والتبغ في الأسواق المحلية ومنها علبة علكة على شكل علب سجائر وبأسماء ماركات السجائر.



وحرصاً على سلامة الأطفال وعدم اعتيادهم على تناول هذه المواد دون علم الأولياء، فقد تم التعميم إلى كافة مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لإلزام كافة المنتجين والمستوردين بعدم تعبئة الحبوب الملبسة والعلكة بأشكال مماثلة لظروف حبوب الدواء او علب التبغ والسجائر والمخصصة للبيع بالأسواق المحلية وتشديد الرقابة عليها وضبط هذه المواد ومنع تداولها ولا سيما من قبل الأطفال واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



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