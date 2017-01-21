شهيدان وجريح جراء تفجير عبوة في سيارة عضو لجنة مصالحة بريف دمشق

استشهد مواطنان وأصيب آخر نتيجة تفجير إرهابيين عبوة ناسفة زرعوها في سيارة أحد أعضاء لجنة المصالحة المحلية في قرية بيت سابر بريف دمشق الغربي



وذكرت مصادر أهلية في قرية بيت سابر بأن ارهابيين فجروا عبوة ناسفة أمس بسيارة محمد حمزة زريفة الملقب بالعباس عضو لجنة المصالحة وسط قرية بيت سابر ما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة زريفة إصابة خطيرة.



وأشارت المصادر إلى أن استهداف زريفة يأتي ضمن محاولات إرهابيي “جبهة النصرة” في مزرعة بيت جن لإفشال عمليات المصالحة المتواصلة في ريف دمشق الغربي.



وأشار مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة بالقنيطرة إلى وصول جثماني شخصين استشهدا جراء التفجير الإرهابي إضافة إلى وصول شخص ثالث مصاب إصابة خطرة وهو عضو لجنة المصالحة محمد حمزة زريفة حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى مشفى المواساة بدمشق.



وأقدمت التنظيمات الإرهابية خلال الفترة الماضية على استهداف العديد من مسؤولي ومنسقي المصالحات حيث اغتالت أحمد الغضبان أحد منسقي عمليات المصالحة في وادي بردى ورئيس بلدية الزبداني ماجد تيناوي وعضو لجنة المصالحة الوطنية بريف دمشق غسان الحاج حمود ومختار قرية حسنو بريف دمشق على حميدى الداغر ورئيس لجنة مصالحة بلدة عتمان بريف درعا خالد كساب المصري ورئيس لجنة المصالحة فى بلدة معضمية القلمون أحمد أمين سعد الدين.



وتحاول التنظيمات الإرهابية الممولة من الخارج التأثير في سير المصالحات المحلية التي تم إنجازها في العديد من القرى والبلدات تنفيذا لتوجهات الحكومة السورية بتعزيز المصالحات وتوسيع نطاقها كسلاح فعال لإعادة الأمن والاستقرار بالتوازي مع عمليات الجيش المتواصلة في الحرب على الإرهاب.

المصدر: سانا