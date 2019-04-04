شهر نيسان يحمل أحداثاً فلكية مثيرة

يحل شهر نيسان مع مجموعة من الأحداث الفلكية المثيرة التي ستكون مرئية بالعين المجردة، ما يتيح متابعتها دون الحاجة إلى معدات فلكية باهظة الثمن.



وتبدأ الفعاليات الفلكية يوم 5 نيسان بالقمر الجديد عندما يظهر في السماء، ويقع القمر على الجانب نفسه للأرض مثل الشمس، ما يجعله مرئياً في سماء الليل.



وللحصول على أفضل رؤية للقمر الجديد، يمكن النظر إلى السماء الساعة 08:51 صباحاً بتوقيت غرينتش.



وسيتمكن متابعو الأحداث الفلكية في يوم 11 نيسان من رصد عطارد في سماء الليل، حيث سيصل الكوكب إلى أقصى “استطالة غربية” في الصباح، وخلال هذه الفترة سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق.



وللحصول على أفضل فرصة لرؤية الكوكب، انظر إلى السماء الشرقية قبل شروق الشمس.



وسيكون يوم 19 من الشهر الجاري موعداً مميزاً لكل عشاق الأحداث الفلكية واللون الوردي، ففي ذلك المساء، سيكون القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أن وجهه سيكون مضاء بالكامل.



وفي 22 و23 نيسان سنشاهد زخات شهب “Lyrids”، ويعد هذا الحدث الفلكي الأكثر إثارة في نيسان، حيث تتشكل الشهب بواسطة جزيئات الغبار الناتجة عن المذنب “C/1861 G1 Thatcher”، وهو مذنب اكتشف لأول مرة في عام 1861.



وتنتج زخات شهب “Lyrids”، في ذروتها نحو 20 نيزكاً في الساعة عادة، لذلك هناك فرصة جيدة لمشاهدتها.



وتنبعث النيازك من كوكبة “Lyra”، ومنها حملت الزخات اسم “Lyrids”.



ومن أجل الحصول على رؤية أفضل لهذا الحدث الفلكي، يجب الابتعاد عن مناطق التلوث الضوئي ومتابعته من أماكن بعيدة عن المدن مثل الأرياف.