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شهداء وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية سورية

ارتقى 4 شهداء وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية بحي الضاحية في مدينة درعا​.

وقال مصدر عسكري إن "إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة داخل حافلة عسكرية تقل العساكر من منازلهم إلى نقاطهم العسكرية".


وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من دخول العام الثاني على تحرير المحافظة عبر مصالحة، برعاية روسية، ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب.


وخلال العام الماضي شهدت المحافظة الكثير من الهجمات ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.

 