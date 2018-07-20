شريك جديد في تصنيع سيارة شام السورية

كشفت هيئة الاستثمار السورية عن دخول شركة أداء موتورز المحدودة المسؤولية، كشريك في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات سيامكو.

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أن تعديلاً آخر تم على مؤسسي الشركة حيث أصبح المستثمر خالد خليل العبد شريكاً فيها بدلاً من شركة السلطان التجارية التي يعتبر أحد مالكيها وفق موقع الاقتصادي.

وتملك مجموعة إيران خودرو الإيرانية 40% من رأسمال الشركة، فيما تملك المؤسسة العامة للصناعات الهندسية نسبة 35%، بينما كانت حصة شركة السلطان الوكيل الحصري للشركة الإيرانية في سورية 25%، ولم تعرف النسبة التي اشترتها أداء موتورز من السلطان التجارية.

وتأسست شركة أداء موتورز في تموز 2017، وحصلت على ترخيص لتجميع السيارات من JAC MOTORS الصينية، وتعرض الشركة حالياً بعض الطرازات المنتجة من سيامكو ضمن مهرجان الشام بتجمعنا المقام بحديقة تشرين بدمشق.

وأعلنت الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات السياحية سيامكو الشهر الماضي عن استعدادها لإنتاج سيارات بيك آب وشاحنات وسيارات كهربائية وهجينة، إضافة للدراجات النارية في معملها بـ المدينة الصناعية في عدرا.

وبحسب قرار صادر عن مديرية المدينة الصناعية في عدرا التابعة لـمحافظة ريف دمشق فقد تمت الموافقة على تعديل معطيات مشروع تصنيع وتجميع السيارات العائد للشركة، بإضافة طاقة إنتاجية جديدة سنوية تصل لـ20 ألف سيارة و20 ألف دراجة نارية.

وتشمل الطاقة الإنتاجية السنوية الجديدة للشركة، 10 آلاف سيارة سياحية و3 آلاف سيارة بيك آب كبين ودبل كبين، و2,000 سيارة كهربائية سياحية ولنقل البضائع والركاب، و5 آلاف سيارة هجينة.

وتبلغ قيمة الآلات والمعدات ووسائط النقل الخدمية المستوردة لصالح الشركة لمعملها الموجود بعدرا نحو 12.1 مليون دولار و355 ألف يورو أي مايعادل 5.6 مليارات ليرة سورية.

وتملك الشركة ثلاث صالات لتجميع السيارات، وهو ما جعلها تستفيد من مرسوم تعديل رسوم مكونات السيارات المجمّعة الذي رفعها من 5 إلى 30% للشركات التي تملك صالة واحدة، بينما بقي الرسم 5% للشركات التي تملك 3 صالات للتجميع.

وتأسست الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات سيامكو في 2007 بـ المدينة الصناعية في عدرا، واعتمدت على خبرة الشركة الإيرانية في مجال صناعة السيارات وأنتجت سيارة شام كأول سيارة مصنعة في سورية.