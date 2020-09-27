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شركة مصفاة بانياس : أنجزنا أكثر من 50% من العمرة وهذه المدة المتبقية لإنهاء الصيانة

أعلن المدير العام لشركة مصفاة بانياس بسام سلامة أنه تم إنجاز ما يفوق عن 50% من أعمال عُمرة المصفاة (الإصلاحات اللازمة لها).

 وأفاد سلامة في حديث له عبر إذاعة “ميلودي إف إم”، بأن عمال ورشة الصيانة يتابعون عملهم بشكل متواصل لإنجاز العمرة الشاملة للمصفاة، موضحاً أنه سيتم إنهاء أعمال الصيانة في المصفاة خلال شهر كامل.

وتواصل شركة مصفاة بانياس أعمال العمرة التي بدأت في 15 أيلول الحالي، والتي من المرجح أن تستمر لـ 25 يوم، وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، وفق ما صرح مدير شركة المصفاة بسام سلامة.

كما أوضح سلامة حينها أن آخر عمرة شاملة للمصفاة جرت في 2013، وبعدها تم إجراء عمرة جزئية خلال 2016، وبقي عدد من الوحدات يعمل دون الكشف عنه، بسبب الحاجة إلى استمرار عمل المصفاة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتساءل المواطنون عن سبب جعل العُمرة في هذا التوقيت وبالتزامن مع أزمة نقص المشتقات النفطية، وعدم جعلها خلال فترة حظر التجول الذي تم في شهر آذار الماضي حين كان استهلاك الوقود في حدوده الدنيا.

حيث يتزامن إصلاح المصفاة مع الازدحامات التي تشهدها محطات الوقود في المحافظات ونقص مادة البنزين، وبررها المعنيون بزيادة الطلب على المادة من قبل المواطنين، وتأخر وصول توريدات جديدة منها.

وقبل أيام، أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أنه لا نية لرفع سعر البنزين أو إلغاء الدعم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عمرة مصفاة بانياس ستزيد من إنتاج البنزين 25%.

ويوجد في سورية مصفاتان لتكرير النفط، الأولى ضمن حمص وتديرها الشركة العامة لمصفاة حمص ووضِعت بالاستثمار 1959، والثانية ضمن بانياس التابعة لطرطوس وتديرها شركة مصفاة بانياس.