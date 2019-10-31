شركة محروقات تعد جميع المسجلين على مازوت التدفئة بالحصول على مخصصاتهم

اعتبر مدير عام شركة محروقات مصطفى حصوية أنه لا يوجد مبرر للخوف من نقص مازوت التدفئة، مؤكداً أن المادة مؤمنة وكل المُسجّلين سيحصلون على مخصصاتهم كاملة.



وبيّن مدير محروقات أن عدد المسجِّلين على مازوت التدفئة حوالي 400 ألف عائلة في ريف دمشق، أما في دمشق فحوالي 200 ألف عائلة، لافتاً إلى أنه على المدى المنظور لن يحصل أي نقص في الكميات، والأمور حالياً جيدة جداً، إلا أنه أكد أنه لا توجد ضمانة لما سيحدث مستقبلاً بعد شهر أو شهرين.



واعترف حصوية بأن هناك نسبة كبيرة في ريف دمشق لم تحصل على مخصصاتها إلى الآن، مبيناً أنه لا يمكن تأمين المادة إلى 500 ألف عائلة خلال شهر واحد.



ويحق لكل عائلة تملك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة والبالغة 400 ليتر بالسعر المدعوم، توزع على دفعتين الأولى 200 ليتر تبدأ من آب وحتى نهاية العام، والثانية أيضاً 200 ليتر من مطلع العام وحتى 15 تموز.



وبدأ مطلع شهر أيلول الماضي، التسجيل على مازوت التدفئة بالنسبة للعائلات، على أن تكون الدفعة الأولى لكل عائلة في دمشق تملك بطاقة ذكية 200 ليتر، فيما يتم توزيع 100 ليتر فقط كدفعة أولى في محافظات ثانية، بسعر 183 ليرة لليتر متضمناً أرباح الموز، على أن توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة قبل نهاية العام الحالي.



وقبل أيام أعلنت شركة محروقات أنها تدرس إمكانية الاستعانة بمحطات الوقود في بعض المناطق لتسهيل وصول مادة مازوت التدفئة للمواطنين، وتخفيف العبء عن صهاريج التوزيع في هذه المناطق، وذلك من خلال تزويدها بطلبات خاصة بمازوت التدفئة، بحسب ما أكده مصدر في الشركة.

تشرين