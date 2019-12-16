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شركة تكافئ موظفيها بـ10 ملايين دولار احتفالا بنجاحها

جاءت فرحة عيد الميلاد مبكرا هذا العام بالنسبة لموظفي شركة عقارية تجارية في بالتيمور، حيث تسلموا هدية "لا تصدق" مع بداية الشهر الجاري.

وأعلنت شركة St. John Properties خلال حفل العطلة السنوي، الذي انعقد في 7 ديسمبر، أنها ستقدم  مجموعه 10 ملايين دولار من المكافآت لموظفيها الـ198، ما تركهم في حالة من الدهشة، ظهرت على ملامحهم في مقطع فيديو نشرته الشركة، حتى أن بعضهم أجهش بالبكاء، فيما قام آخرون بعناق زملائهم كرد فعل على المفاجأة التي تلقوها.

وصرح مؤسس الشركة ورئيسها إدوارد سانت جون، بأن المبلغ الذي سيتلقاه كل موظف سيعتمد على سنوات العمل في الشركة، مع متوسط مكافأة يقدر بـ50 ألف دولار، بينما يقدر أكبر رقم بأكثر من 250 ألف دولار.

وقال سانت جون، مدير الشركة، وفقا لصحيفة "ذي بالتيمور صن": "إنني أقود القارب، لكنهم هم الذين يديرونه"، مشيرا إلى أنه أراد الاحتفال بالنجاح وجعله ذا مغزى للأشخاص الذين فعلوا ذلك.

وتأتي هذه المكافآت احتفالا بما حققته الشركة، حيث أنشأت نحو 20 مليون قدم مربعة من المباني المتمثلة في المكاتب والمستودعات وغيرها من العقارات، التي حققت أرباحا بلغت 3.5 مليار دولار.

وتنتشر عقارات الشركة في كل من  ماريلاند وفرجينيا وكولورادو ولويزيانا ونيفادا وبنسلفانيا ويوتا ويسكونسن.

 

 


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