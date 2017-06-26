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شركات سعودية تقوم بتهريب البضائع إلى قطر

كشف رجال أعمال أتراك، أن هناك اتفاقا مع شركات سعودية للالتفاف على الحظر الخليجي، وإرسال السلع إلى قطر.

وكتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في تقرير، أن الاتفاق سيحقق أرباحا للأتراك لا سيما وأن الشركات السعودية أوشكت على الانتهاء من خططها لنقل شحنات من البضائع إلى قطر.

وبحسب الصحيفة زادت طلبات عملاء شركة Teksan Lojistik، (إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في تركيا)، بنسبة 110% منذ اندلاع الأزمة السياسية الخليجية القطرية في 5 يونيو 2017.

وقال سردار أيدين، المدير العام للشركة، إن أغلب العملاء الذين يحجزون الشحنات هم في الواقع أصحاب شركات تركية تبيع لشركات قطرية، ولكنه يتفاوض أيضا مع العديد من الشركات السعودية الكبرى التي حاولت احترام تعاقداتها مع العملاء القطريين، لكنّها فوجئت بمنع بيع أو نقل البضائع إلى قطر بسبب الحظر الذي فرضته الرياض على الدوحة.

وكالات

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