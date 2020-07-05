شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق تلقي القبض على عصابة سرقة

أثناء قيام دورية من مركز شرطة ناحية جرمانا بالمهام الموكلة إليها في البحث عن المطلوبين ومرتكبي الجرائم، قامت بإلقاء القبض على شخص وهو يقوم بسرقة بطاريات ومحل تحف في منطقة (جرمانا) تبين أنه يدعى (م . غ)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه أيضاً على سرقة سبعة منازل، وأربعة محال تجارية في منطقة (جرمانا) بطريقة الكسر والخلع وبواسطة مفاتيح مطابقة، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص متوارين ومن خلال المتابعة تمكنت شرطة ناحية جرمانا من إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة المدعو (ك . ب) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تصريف المسروقات بالتعاون مع امرأة لدى عدة محلات معدة لبيع الأدوات الكهربائية المستعملة، وبدلالة المقبوض عليهم تم إلقاء القبض على المرأة المذكورة وعلى أصحاب المحلات التي قامت بشراء المسروقات من هذه العصابة .



تم استرداد قسم كبير من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .





وزارة الداخلية السورية