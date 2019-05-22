شرطة منطقة السلمية تلقي القبض على عصابتي سرقة في حماة
تمكن مركز الأمن الجنائي في السلمية من إلقاء القبض على عصابتين تمتهنان سرقة المنازل والمولدات الكهربائية واسطوانات الغاز وبطاريات السيارات والأسلاك الكهربائية والدراجات النارية.
العصابة الأولى يتزعمها المدعوان: ( أ. ز ) و ( ع . أ ) اللذان اعترفا بـارتكابهما / 26 / ستة وعشرين حادثة سرقة بالاشتراك مع أشخاص متوارين وبيع المسروقات،حيث تم توقيف مشتري المسروقات البالغ عددهم ستة أشخاص، واستردت منهم جميع المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً.
العصابة الثانية يتزعمها المدعو ( ع . ج ) الذي اعترف بارتكابه / 28/ ثمانية وعشرين حادثة سرقة وبدلالته تم الاستدلال على أماكن السرقات واسترجاعها، وسلمت إلى أصحابها أصولاً، كما تم إلقاء القبض على شريكيه المدعوين: ( ي . ع ) و ( أ. س)، ومشتري المسروقات البالغ عددهم أربعة أشخاص .
مازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين، ويجري العمل على تقديمهم إلى القضاء المختص .
وزارة الداخلية