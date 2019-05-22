واشنطن تحذّر دمشق من «التصعيد» في إدلب
هيئة «تحرير الشام» وميليشيا «الجيش الوطني» تهاجمان نقاط الجيش في ريف حماة
أنقرة توسّع رهاناتها في شرقيّ الفرات:نحو صفقة مع «قسد» برعاية واشنطن؟
درس سوري في الشؤون الخارجية الأمريكية
الكلمة الكاملة للرئيس الأسد أمام خطباء «مركز الشام الإسلامي »
محيط إدلب نحو معارك أوسع؟
الجيش يتصدى لعدوان «إسرائيلي» جديد.. والاحتلال يختبر «إنذاراته»
أنقرة تعود إلى «اتفاق إدلب» لإنقاذ الإرهابيين
«هدنة» بلا وقف لإطلاق النار: مهلة جديدة لأنقرة لتنفيذ «سوتشي»
الفوضى إلى تصاعد في عفرين.. والاحتلال التركي يضيق على رافضي التسويات
الخارجية: سورية لم تستخدم الأسلحة الكيميائية لأنها لا تمتلكها أصلا
الجيش يقضي على دواعش في البادية وخروج دفعة جديدة من «الركبان»
تفاقم ظاهرة "غياب النجم" في الإعلام السوري!..
الخلاف على د.طيب تيزيني بعد رحيله
أنباء تركية عن نية «قسد» والتحالف الاعتداء على مواقع غرب دير الزور
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

شرطة منطقة السلمية تلقي القبض على عصابتي سرقة في حماة

تمكن مركز الأمن الجنائي في السلمية من إلقاء القبض على عصابتين تمتهنان سرقة المنازل والمولدات الكهربائية واسطوانات الغاز وبطاريات السيارات والأسلاك الكهربائية والدراجات النارية.


العصابة الأولى يتزعمها المدعوان: ( أ. ز ) و ( ع . أ ) اللذان اعترفا بـارتكابهما / 26 / ستة وعشرين حادثة سرقة بالاشتراك مع أشخاص متوارين وبيع المسروقات،حيث تم توقيف مشتري المسروقات البالغ عددهم ستة أشخاص، واستردت منهم جميع المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً.


العصابة الثانية يتزعمها المدعو ( ع . ج ) الذي اعترف بارتكابه / 28/ ثمانية وعشرين حادثة سرقة وبدلالته تم الاستدلال على أماكن السرقات واسترجاعها، وسلمت إلى أصحابها أصولاً، كما تم إلقاء القبض على شريكيه المدعوين: ( ي . ع ) و ( أ. س)، ومشتري المسروقات البالغ عددهم أربعة أشخاص .


مازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين، ويجري العمل على تقديمهم إلى القضاء المختص .

 

 

وزارة الداخلية 