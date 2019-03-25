شرطة منطقة التل تكتشف جريمة قتل غامضة
بناءً على المعلومات الواردة إلى شرطة منطقة التل في ريف دمشق بوجود جثة مجهولة الهوية تعود لامرأة بالعقد الرابع من العمر مرمية على اوتوستراد ( المتحلق الشمالي )، توجهت دورية على الفور إلى المكان وبدأت بالتحري وجمع المعلومات، وتبين أن الجثة تعود لمواطنة من محافظة حماه تدعى ( ع . إ ) ، ولم يعثر بالمكان على أدلة تشير إلى معرفة الفاعل .
ومن خلال المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات عن المغدورة اشتبهت شرطة منطقة التل بوالدها المدعو ( ث . إ ) وقامت بإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على استدراج ابنته المغدورة إلى منزله في محلة قدسيا، ونقلها على متن سيارة إلى اوتوستراد ( المتحلق الشمالي ) وخنقها حتى الموت ورميها، وإخفاء معالم الجريمة بحجة أنها متغيبة عن المنزل .
تم حجز السيارة المذكورة، ويجري العمل على تقديم القاتل إلى القضاء لينال جزاءه العادل.