شرطة دير الزور تلقي القبض على “النيص”

تمكن قسم شرطة حي الثورة في دير الزور ، من خلال المتابعة الدقيقة، وتكثيف الدوريات، من إلقاء القبض على مجرم خطير وبكمين مُحكم يدعى (م . ع) ملقب بـ (النيص).



وذكرت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية أنه خلال التدقيق مع المجرم وبتدقيق وضعه، تبين أن بحقه عدة طلبات بجرائم منها “الاتجار بالمواد المخدرة، وتعاطي المخدرات، وإطلاق النار على مواطن، وشراء مسروقات، وتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية”.



واعترف الملقي القبض عليه، بما نسب إليه خلال التحقيق، وبتعامله مع أربعة عشر شخصاً متوارين ممن يتعاطون المواد المخدرة ويروجونها.



وقالت الوزارة إنه “تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين معه بهذه الجرائم وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص”.