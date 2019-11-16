النص الكامل لحوار قناة روسيا (24) ووكالة روسيا سيفودنيا مع الرئيس بشار الأسد
تحشيد عسكري متضادّ: واشنطن تنشئ قاعدتين جديدتين في الحسكة
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري إندونيسيا وجنوب إفريقيا
تركيا تواصل خرق «مذكرة سوتشي» وتكثّف عدوانها ضد المدنيين في سورية
الجيش يحبط عملية انتحارية لـ«النصرة» على مدخل خان شيخون
المجر تحاكم داعشي بتهم مشاركته بـ25 عملية قتل بينها قطع رأس
خطة الولايات المتحدة الأمريكية لرسم المرحلة المقبلة من الحرب القذرة على سورية
احرقوا ابراهيم
الجيش و«الحربي» يكثفان من استهدافهما لإرهابيي إدلب
جيش أردوغان ومرتزقته يواصلون الاعتداء بالأسلحة الثقيلة على قرى بريف تل تمر
المقاومة تردّ بمئة صاروخ بعد عدوان صهيوني متزامن على دمشق وغزة
غوتيريش: الدواعش الأجانب مسؤولية دولية مشتركة
20 ألف عائلة نزحت في الحسكة بسبب العدوان التركي
النص الكامل لحوار محطة (آر تي انترناشيونال ورلد) مع الرئيس الأسد
قذائف المجموعات المدعومة تركياً على ريف حماة الغربي تودي بحياة مدني

شرطة دبي لـ النساء: نحذركن من “الكعب العالي”!

‏حذرت شرطة الراشدية في دبي من مخاطر ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي خلال قيادة السيارة، لأنها قد تؤدي إلى وقوع حوادث.
ووفقا لما نشرته صحيفة “غالف نيوز” الإماراتية، أن معظم حوادث السير التي تقع في نطاق المدارس، تعود لسببين رئيسين، هما عدم تقدير المسافات الآمنة بين السيارات وارتداء أحذية ذات كعب عال أثناء القيادة، لأنها وبدلا من تحريك القدم كلها لتوفير قوة كافية للضغط على دواسة المكابح وإيقاف السيارة في الوقت المناسب، فإن من يرتدون أحذية ذات كعب عال يميلون للضغط على الدواستين باستخدام أطراف الأصابع فقط.

والقوة الناتجة عن الضغط المماثل، لا تعد كافية لإيقاف السيارة في الوقت المناسب، خاصة في حالات الطوارئ، مما قد يؤدي لوقوع حوادث، وفي حال ارتداء حذاء بكعب رفيع، فإنه من الممكن أن يعلق بالسجادة أو أسفل الدواسة، مما قد يؤخر الضغط على الدواسة في الوقت المناسب قبل الاصطدام.