شرطة دبي لـ النساء: نحذركن من “الكعب العالي”!

‏حذرت شرطة الراشدية في دبي من مخاطر ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي خلال قيادة السيارة، لأنها قد تؤدي إلى وقوع حوادث.

ووفقا لما نشرته صحيفة “غالف نيوز” الإماراتية، أن معظم حوادث السير التي تقع في نطاق المدارس، تعود لسببين رئيسين، هما عدم تقدير المسافات الآمنة بين السيارات وارتداء أحذية ذات كعب عال أثناء القيادة، لأنها وبدلا من تحريك القدم كلها لتوفير قوة كافية للضغط على دواسة المكابح وإيقاف السيارة في الوقت المناسب، فإن من يرتدون أحذية ذات كعب عال يميلون للضغط على الدواستين باستخدام أطراف الأصابع فقط.



والقوة الناتجة عن الضغط المماثل، لا تعد كافية لإيقاف السيارة في الوقت المناسب، خاصة في حالات الطوارئ، مما قد يؤدي لوقوع حوادث، وفي حال ارتداء حذاء بكعب رفيع، فإنه من الممكن أن يعلق بالسجادة أو أسفل الدواسة، مما قد يؤخر الضغط على الدواسة في الوقت المناسب قبل الاصطدام.