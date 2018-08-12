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شرطة حماه تلقي القبض على مجرم خطير

أكدت وزارة الداخلية أن أحد المواطنين في بلدة "حربنفسه" في حماة تقدم بدعوى حول إقدام عدد من الأشخاص بقتل شقيقه الذي يعمل على سيارة «صهريج» بعد إيصاله مادة الفيول إلى محطة الزار الحرارية.

وبحسب مانشره موقع الوزارة فإنه من خلال البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة التوصل إلى هوية الشخص المشكو منه، ليتبين أنه «مجد فاضل الشامي»، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل شقيق المدعي، بالاشتراك مع اشخاص متوارين، وذلك بإطلاق النار عليه من بنادق حربية، أثناء قيادة سيارته، لأنه رفض بيعهم مادة المازوت المخصصة لأهالي البلدة، حيث ترك جثته وسيارته على الطريق ولاذ بالفرار عقب الحادثة.

 كما اعترف بإقدامه بالاشتراك مع اشخاص متوارين على ارتكاب عدة جرائم قتل وخطف لمواطنين من بلدة حربنفسه، وسرقة المنشآت العامة وتخريبها، والهجوم على حواجز الجيش السوري، والحوادث هي:

اشتراكه مع مجموعة مسلحة بالهجوم المسلح على مبنى ناحية حربنفسه.قتل شرطي من أهالي البلدة بإطلاق النار عليه وسلبه سيارته ومبلغ عشرين ألف ليرة سورية.قتل المواطن «ز.ر» قرب قرية الزارة بإطلاق النار عليه أثناء سيره عل الطريق العام وترك جثته على الطريق.قتل مؤذن جامع عمر بن الخطاب على باب منزله في بلدة حربنفسه، وقتل مواطن يعمل فران في البلدة.خطف المواطن «ع. خ» وولده وسلبه سيارته واحتجازه لمدة خمسة أيام وتعذيبه، ثم قتله في قرية تلدو، ورمي جثته بمجرى المياه وبيع السيارة لشخص متواري.

 

وزارة الداخلية 

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