شرطة حماة تلقي القبض على قتلة مدير ناحية سلحب.. وتنشر أسماءهم

في تمام الساعة الرابعة فجراً من يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019م أقدمت مجموعة من المسلحين الخارجين عن القانون والمطلوبين بجرائم الخطف والسلب والقتل بالاعتداء على مبنى ناحية سلحب وتطويقه من جميع الجهات ورمي قنبلتين عليه، وإطلاق الرصاص من أسلحة حربية مختلفة، حيث قام مدير الناحية وعناصره بالدفاع عن أنفسهم وعن مبنى الناحية، وأسفر الاعتداء عن استشهاد مدير الناحية النقيب مهند وسوف وإلحاق أضرار بالبناء والآليات ومقتل المدعو عمار شناتة وإصابة المدعو فاطر حسن .



وعلى الفور تم استنفار الوحدات الشرطية في محافظة حماه وتجهيز دوريات تحري ورصد ومتابعة معززة لملاحقة المعتدين ، وقد تمكنت خلال أقل من / 72 / ساعة من مداهمة أماكن تواجدهم ،حيث أقدم المسلحون على إطلاق الرصاص من أسلحة مختلفة ورمي القنابل على الدوريات الشرطية والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل كل من المدعو جعفر وينس المطلوب بموجب / 35 / إذاعة بحث بجرائم قتل وسلب وخطف وطلب فدية وتشكيل عصابة أشرار ، والمدعو أيمن علي حمود المطلوب بموجب إذاعة بحث بجرم سلب سيارات وقتل سائقيها ،وإلقاء القبض على ( 21 ) واحد وعشرون شخصاً منهم / 13 / ثلاثة عشر شخصاً مطلوبين بجرائم خطف وسلب وقتل وتشكيل عصابة أشرار وهم :



1) فاطر سمير حسن الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ومطلوب بموجب / 58 / إذاعة بحث.



2) محمد سمير حسن الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ومطلوب بموجب / 3 / إذاعة بحث.



3) حامد محمد صالح الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ومطلوب بموجب / 24/ إذاعة بحث.



4) فراس أحمد الأسعد الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ومطلوب بموجب / 18 / إذاعة بحث.



5) أيهم علي حمود مطلوب بموجب / 32 / إذاعة بحث.



6) أنس يحيى إبراهيم مطلوب بموجب / 18 / إذاعة بحث.



7) سومر احمد حسن مطلوب بموجب / 26 / إذاعة بحث.



8) جوهر محمد حسن مطلوب بموجب / 40 / إذاعة بحث.



9) أكرم حمود بن علي مطلوب بموجب / 1 / إذاعة بحث.



10) علي حسين علي مطلوب بموجب / 2 / إذاعة بحث.



11) أوفا يحيى إبراهيم مطلوب بموجب / 1 / إذاعة بحث.



12) بلال علي محرز مطلوب بموجب / 1 / إذاعة بحث.



13) عبد الرزاق علي حمود مطلوب بموجب / 6 / إذاعة بحث.





وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وحجز سيارتين أحداها مذاع البحث عنها والأخرى بلوحة مزورة.

وتم التحرز على ثمانية أشخاص كانوا موجودين بالأماكن التي تمت مداهمتها والتحقيق جارٍ مع جميع الموقوفين لمعرفة أدوارهم وإحالتهم لاحقاً للقضاء المختص لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم.



نتج عن رمي القنابل وإطلاق الرصاص بكثافة على عناصر الوحدات الشرطية المداهمة استشهاد الشرطي خليل ناصر من مرتبات حفظ الأمن والنظام وإصابة ضابطين وسبعة عناصر من الشرطة.

تؤكـد وزارة الداخليـة أنهـا مسـتمرة بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.



وزارة الداخلية السورية