شخص بقتل والده طعناً بالسكين وآخر يقتل ابن شقيقه

حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر الأمس الاثنين 2018-5-21 تم إعلام قسم شرطة القصاع من قبل استعلامات مشفى دمشق باستقبال المشفى حالة اسعافية لشخص مفارقا الحياة يدعى ( ي - ا ) عمره 80 سنة اثر طعنه بأداة حادة في صدره .



على الفور امر رئيس قسم شرطة القصاع العقيد سامر بركات بتوجه دورية الى المشفى ، ومن خلال التحري والسؤال تم التوصل لمعلومة بوجود خلاف بين المغدور وابنه المدعو ( ا - ا ) حيث تم ارسال دورية أخرى على الفور إلى مكان الجريمة في منطقة الدويلعه ، وبنصب الكمين اللازم وبأقل من ساعتين بعد وقوع الجريمة تم إلقاء القبض على ابن المغدور .



وبالتحقيق معه اعترف باقدامه على قتل والده من خلال طعنه بسكين في صدره بتحريض من والدته المدعوة ( ح - ع ) وذلك بسبب خلافات مادية تتعلق بالميراث .



تم احضار زوجة المغدور ومصادرة أداة الجريمة وهي عبارة عن سكين مطبخ وسوف يتم العمل على تقديم القاتل و والدته إلى القضاء المختص عن طريق فرع الامن الجنائي بدمشق لينالا جزائهما العادل



كما وقعت جريمة قتل في منطقة دوما بالغوطة الشرقية، وتعتبر هذه الجريمة هي الأولى بعد استعادة السيطرة على دوما من قبل الجيش العربي السوري.



وفي تفاصيل الجريمة، أقدم المدعو (ح – ش) من أهالي وسكان مدينة دوما عمره 44 عام على قتل ابن شقيقه المدعو (م – ش) عمر 27 عام، بواسطة سكين مطبخ قام بتجهيزها مسبقاً، وذلك بحسب صفحة الشرطة.



و قام القاتل بطعن المغدور داخل منزله 13 طعنة، منها 11 طعنة بالصدر، وطعنتين في الضهر بدافع خلافات شخصية تطورت إلى القتل.



وبحسب صفحة “الشرطة”، “قام القاتل بعد ارتكاب الجريمة بتسليم نفسه مع أداة الجريمة إلى عناصر الشرطة المتواجدين في مديرية منطقة دوما، وعلى الفور وجه مدير المنطقة دورية الى منزل المغدور وتم الكشف على الجثة واستدعاء الطبيب الشرعي”.



وأضافت الصفحة إن “دورية من الأدلة الجنائية في فرع الأمن الجنائي بريف دمشق، وصلت إلى مكان الجريمة، وتم نقل الجثة الى مشفى المواساة بدمشق”.



وذكرت صفحة الشرطة أنه “لاتزال التحقيقات جارية مع القاتل، بعد إحالته إلى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق، وسوف يتم العمل على تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل”.



المصدر | الشرطة