شبكة فرنسية تطلق منصة مجانية منافسة لـ "نتفليكس"

أطلقت شبكة "تي في 5 موند" الفرنسية منصتها العالمية المجانية للفيديو حسب الطلب، لتكون بمثابة ردّ "بالفرنسية" على المنصة الأمريكية العملاقة مثل "نتفليكس".



وتسعى الشبكة الفرنسية، وهي ثمرة عمل استغرق عامين، إلى توفير نحو خمسة آلاف ساعة مساهدة سنوياً من البرامج الفرنكوفونية "الناطقة بالفرنسية"، مع ترجمة مطبوعة بأربع لغات هي الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية، إضافة إلى لغة خامسة هي الفرنسية، لمن يوّد تحسين لغته الفرنسية.



ورغم تصريحات مدير محطة "تي في 5 موند" لوكالة فرانس برس بأن المنصة لن تكون منافسة للمنصات الأمريكية مثل نتفليكس، إلا أنها ستتميز عن منصات الفيديو حسب الطلب بأنها ستكون مجانية، والتسجيل فيها اختياري.



وتتضمن ساعات البث التي باتت متوافرة ويبلغ مجموعها ثلاثة آلاف، مجموعة من البرامج التي سبق أن عرضتها المحطات "الشريكة" لـ"تي في 5 موند"، ومنها "فرانس تلفزيون" و"راديو فرانس" و"راديو كندا" و"تيلي كيبيك" و"تي في 5 كيبيك كندا" وسواها.



وتتوافر الترجمات المطبوعة لنحو 80 في المئة من هذه البرامج، إذ أن أزمة كورونا أدّت إلى تأخير الترجمات الأخرى.