شاب ينتحر في السويداء بعد أن جمع أكثر من 100 مليون ليرة!

أفادت شبكات ومواقع محلية بأن شابا يدعى أكثم غزالة أقدم على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه داخل منزله في بلدة الغارية بمحافظة السويداء.



وذكرت تلك المصادر بأن أكثم كان قد جمع أموالا بقيمة تفوق 100 مليون ليرة على مدى سنوات من مغتربين ومواطنين في السويداء، بعد أن أوهمهم بعمله في استيراد قطع غيار الدراجات النارية.



وأضاف الموقع أن أكثم عجز عن تسديد المبالغ المستحقة لهم ما جعله يقدم على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه داخل منزله.



وأشار إلى أن عائلة غزالة أعلنت على مواقع التواصل التبرؤ من “الأعمال الشائنة” التي قام بها المنتحر، واعتبرت العائلة أنها أساءت لنفسه وللعائلة أيضاً، مخلية مسؤوليتها عن كل ما نتج عنها.



يشار إلى أن محافظة السويداء، شهدت في الآونة الأخيرة عدة حالات انتحار كان آخرها انتحار شابة تبلغ من العمر 16 عاما عبر بندقية روسية في بستان جدها لأسباب مجهولة.





وكالات