شاب يقتل جدته وزوجها حتى الموت ويطعن خالته في جديدة عرطوز

وبدأت القصة عندما قامت السيدة " ل " بالاتصال بفرع الأمن الجنائي بريف دمشق من منطقة جديدة عرطوز لطلب النجدة وإخبارهم أن ابن خالتها قام بطعن جدتها وزوج جدتها ووالدتها محاولاً قتلهم ولاذ بالفرار.



وبعد وصول الدورية تبين أن الجدة " خ " وزوجها " أ " قد فارقا الحياة وتم إسعاف ابنتهما للمشفى وبالمتابعة والتحقيق وجمع المعلومات عن الأشخاص والأماكن التي يتردد إليها الحفيد تم الاشتباه بأحد أصدقائه المقربين " أ ، ن " فوضع تحت المراقبة السرية ليتبين أن الجاني يتردد لحديقة مجاورة لمنزله .



تم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض على الشاب القاتل " م ، ح " الذي قام بالاختباء ضمن الحديقة بتسهيل من صديقه لحين هروبه خارج البلد .



وبالتحقيق مع الشاب " م ، ح " اعترف بأنه قام بالتخطيط لسرقة منزل جدته كونه على علم بأنها تحتفظ بالأموال ضمن خزانتها وأنه حضر لزيارتها منذ فترة شهر لكنه تفاجأ بوجود زوجها " أ ، أ " ولم يستطع سرقة أي مبلغ فتحجج أنه يسأل عن صحة جدته وغادر .



كما اعترف أنه أقدم على سرقة مفتاح منزلها من حقيبة خالته المقيمة معها والتي اكتشفت ذلك واستعادة المفتاح منه قبل أن يتمكن من نسخه وقامت بإخبار والدته .



وتابع أنه يوم الحادثة خرج من منزله في الصباح الباكر وبحوزته حقيبة سوداء واتجه إلى منطقة جديدة عرطوز حيث منزل جدته بعد أن قام بشراء قفازات طبية وعند وصوله فتح له زوج جدته فأخبره أن يريد إيقاظ جدته النائمة ودخل لغرفتها وقام بلبس القفازات الطبية وتوجه للخزانة محاولاً فتحها وعندما شاهده زوج جدته قام بضربه محاولاً إخراجه من الغرفة فقام بسحب سكين عليه وأقدم على طعنه في صدره وقامت جدته بمنعه فقام بطعنها برقبتها حتى فارقت الحياة وكذلك قام بطعن خالته الموجودة ضمن المنزل بيدها بعد أن بدأت بالصراخ وحاولت أخذ السكين منه فحاول الجد الوصول لباب المنزل لطلب المساعدة فقام بطعنه مرة ثانية حتى فارق الحياة وعاد للغرفة وقام بسرقة مبلغ 6 الاف دولار 400 يورو و10 الاف ليرة سورية .



ابنة خالته " ل " قامت بالاتصال بالشرطة من الغرفة المجاورة فحاول الوصول إليها لقتلها بعد أن قام بكسر الزجاج لكنه لم يستطع وعند خروجه شاهد خالته تتحرك فقام بركلها على بطنها وطعنها برأسها ورقبتها ظناً أنها ماتت وغادر المنزل مسرعاً خوفاً من قدوم الشرطة بعد أن قام بغسل يديه واخفاء السكين ضمن ثياب وضعها في الحقيبة واتجه لمنطقة مساكن برزة واتصل بصديقه " أ ، ن" وأخبره أنه قام بقتل جدته وزوجها وخالته وطلب منه المساعدة في الهروب خارج البلد بعد أن قام بإعطائه مبلغ من المال فطلب منه صديقه " أ ، " الاختباء في الحديقة المجاورة لمنزله كون الشرطة تبحث عنه لحين إيجاد طريقة لهروبه خارج البلد .



وبالتحقيق مع " أ ، ن " اعترف أنه حاول مساعدة صديقه وإخفاءه في الحديقة المجاورة لمنزله لإيجاد طريقة لهروبه خارج البلد و أنه تسلم منه مبلغ من المال.وبالحديث مع " م ، ح " خالة القاتل أكدت قيامه بطعن والدتها وعمها لأكثر من مرة وقتلهما بهدف السرقة ومحاولته قتلها وابنتها خلال تواجدهما في المنزل بعد أن حاولت أخذ السكين منه حيث وجه لها عدة طعنات .

وأكد سكان البناء سماع أصوات صراخ من المنزل في ساعات الصباح الباكر.



صاحبة الجلالة