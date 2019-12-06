شاب سوري يبتكر جهازاً كهروعصبياً للأمراض العصبية والنفسية

اخترع الشاب السوري نورس الجوجة جهازا كهروعصبياً لإيجاد حلول لبعض الحالات المرضية ولاسيما العصبية منها والنفسية، حيث نال عليه جائزة التقدير والتكريم في معرض الباسل للإبداع والاختراع في أيلول الماضي.



وبين نورس طالب الشهادة الثانوية لـ”سانا” أن فكرة الاختراع لديه تأخذ طابعاً إنسانياً في جانب كبير منها وذلك نتيجة أن أخته الصغرى لديها مرض عصبي، إلى جانب شغفه بالعلوم الأساسية، حيث وظف مهاراته وإلمامه بهذه العلوم منذ أن كان طالباً في الصف التاسع.



ولفت إلى أن فكرة مشروعه انطلقت من موجات الدماغ الكهربائية، مبيناً أن اختراعه لجهاز كهرو عصبي هو البداية ونقطة الانطلاق إلى عالم أرحب في مجال إيجاد الحلول للمرضى والأصحاء على حد سواء من خلال استخدام الطاقة الكهربائية.



وأضاف: يسهم الجهاز بتحريك الأطراف المشلولة ويحفز على وصل نقاط الانقطاع بالأعصاب المريضة كما يمكن وضعه على سطح اللسان ما يساعد في خلق الشعور بالاسترخاء والراحة ويخفف التوتر للمرضى والأصحاء على حد سواء ويمكن استخدامه أيضاً لدى مرضى التوحد حيث يحفز على زيادة النواقل العصبية.