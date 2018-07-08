سيدة مع ولديها تسرق أبيها في حماه

ادعى إلى قسم شرطة حماه الخارجي  الخميس 2018-7-5 المدعو ( ع - ض ) من أهالي قرية سريحين بتعرض منزله لسرقة مبلغ مالي وقدره ثلاثة ملايين ليرة سورية إضافة إلى مصاغ ذهبي تقدر قيمته بثلاثة ملايين ليرة سورية أيضاً .


على الفور وجه رئيس قسم شرطة حماه الخارجي دورية الى مكان السرقة ، وبعد المتابعة وجمع المعلومات والتحقيق بالحادث ،تم الاشتباه بحفيد المدعي المدعو ( م - د ) من مواليد 2001 ومن خلال التحقيق الشفهي معه اعترف بإقدامه هو وشقيقه المدعو ( أ ) مواليد 2003 وبمساعدة والدتهما والتي تكون ابنة المدعي المدعوة ( ه - ض ) على سرقة المنزل من خلال الدخول إليه ليلاً بواسطة مفتاح مطابق .


تم توقيف الفاعلين واسترداد المسروقات كاملةً وتسليمها لصاحبها اصولاً ، وسوف يتم العمل على تقديمهم الى القضاء المختص .

 


المصدر: الشرطة 

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