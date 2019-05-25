سيدة تنسى مجوهرات بقيمة 3.5 مليون يورو في الطائرة

نسيت سيدة مجوهرات بقيمة 3.5 مليون يورو في طائرة كانت تقلها من بريطانيا إلى فرنسا، التي كانت موجهة للمغنية ريتا اورا الحاضرة في مهرجان كان السينمائي الدولي.



وبحسب موقع ”لوباريزيان“، وقع الأمر يوم 16 من شهر أيار/مايو الجاري، وكانت المعنية بالأمر مكلفة بنقل مجوهرات ثمينة بعث بها عدد من صانعي المجوهرات في المملكة المتحدة للمغنية الأمريكية لتتألق بها في مهرجان كان، الذي يعتبر واجهة إعلانية لدور الأزياء والمجوهرات في العالم.



وعند خروج السيدة من مطار نيس أدركت أنها نسيت حقائبها داخل الطائرة وكذلك معطفها، حيثُ علق أحد أفراد الشرطة على الموضوع قائلًا: ”يا له من ذهن غائب هذا الذي ينسى الملايين في الطائرة“.



وقامت السيدة بالسفر مرة أخرى رجوعًا إلى مطار لندن لوتن حيثُ انطلقت، وتمكنت من استعادة حقائبها ومعطفها، واسترجاع المجوهرات بالكامل.



ارم