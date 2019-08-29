سورية وجمهورية القرم توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

وقعت سورية وجمهورية القرم الروسية اليوم اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 في مجالات إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص وتبادل المشاركات في المعارض.



وفي تصريح صحفي أكد نائب رئيس حكومة جمهورية القرم غيورغي مرادوف أهمية تعزيز التعاون الروسي السوري في كل المجالات وخاصة إعادة إعمار سورية مبينا أن هدف زيارته توقيع اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي بين البلدين والمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 التي تشهد زيادة في عدد المشاركين والشركات المشاركة في المعرض ما يضفي أهمية كبرى لهذا الحدث.



ولفت مرادوف إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها سورية في مكافحة الإرهاب مؤكدا أن هذه النجاحات تمهد الطريق للمساهمة الروسية في عملية إعادة الإعمار والعمل في كل المجالات الاقتصادية السورية.



وفي تصريح مماثل أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الاتفاقية جاءت بعد عام من التعاون بين البلدين وشملت عدة مجالات منها إنشاء بيت تجاري يشكل قناة للتعاون من خلال استيراد وتصدير المنتجات بين سورية والقرم إضافة إلى تشكيل فرق عمل للتعاون في المجالات الاقتصادية المتنوعة خلال الفترة القادمة وتعريز التعاون في مجال المعارض وتبادل المشاركات وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتأسيس شركة ملاحة للقطاع الخاص.



وكانت سورية وجمهورية القرم الروسية وقعتا في تشرين الأول من العام الفائت مذكرة تعاون في المجال الاقتصادي والتجاري خلال زيارة رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف إلى دمشق كما وقع البلدان في نيسان من العام ذاته اتفاقية تعاون ومذكرة نوايا حول التعاون بين رجال الأعمال السوريين والروس خلال فعاليات منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع.



سانا