سورية قد توقف استيراد هذه المادة الأساسية

طلبت المؤسسة العامة للجيولوجيا من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إيقاف استيراد الملح بعد أن تمكنت ملاحات المؤسسة من استرجاع عافيتها وتدوير عجلة إنتاجها.



وبات إنتاج المؤسسة يغطي كامل الاستهلاك المحلي من ملح الطعام والملح الصناعي.



وفيما تبلغ حاجة سورية من الملح 200 ألف طن، فإن خطة المؤسسة تهدف لاستثمار ملاحة الموح في تدمر وملاحة الجبول في ريف حلب، والمباشرة بإعادة تأهيل منجم ملح التبنة في دير الزور خلال الأيام القليلة القادمة، ليصل الإنتاج فيها جميعا إلى 100 ألف طن سنويا ما يؤدي إلى رفع الطاقة الإجمالية من الإنتاج السوري إلى أكثر من 200 ألف طن، ليتم تصدير الفائض عن الحاجة والاستغناء عن الاستيراد.



ووفق المذكرة يبلغ الاحتياطي الجيولوجي نحو 350 مليون طن ملح وهو احتياطي هائل مقارنة باستهلاك سورية.



يذكر أن البنية التحتية لمنجم ملح التبنة بدير الزور مدمرة بالكامل جراء الإرهاب وتشمل خطة إعادة التأهيل تشغيل مصعدي الرفع وسحب الهواء وإصلاح المعدات المنجمية بالإضافة إلى إقامة مستودعات التخزين والمطاحن.



المصدر : سانا