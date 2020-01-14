سورية في مواجهة السعودية على صدارة المجموعة الثانية في كأس آسيا غداً

يواجه المنتخب الأولمبي السوري نظيره من السعودية في الجولة الثالثة من حسابات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا للشباب تحت عام 23 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة في تايلاند.



ويدخل الأولمبي السوري مباراة السعودية وعينه على الفوز الذي يضعه على قمة المجموعة الثانية بعد تعادله مع قطر وفوزه على اليابان.



وبالنتيجة ذاتها يدخل الأخضر السعودي المباراة أمام نسور قاسيون بعد انتصاره على المنتخب الياباني في الجولة الأولى وتعادله مع العنابي القطري في الثانية.



بدوره، أكد أحمد عزام عضو الكادر الفني في المنتخب السوري الأولمبي بأن الفوز على اليابان 2-1 في ثاني جولات المجموعة الثانية لم يتحقق من فراغ.



وأضاف عزام في تصريحات خاصة لموقع “كورة” الرياضي: “لاعبو اليابان يمتلكون إمكانيات وسرعة كبيرة، وذلك بعد دراسة كل خطوطه ولاعبيه، فتم اعتماد تكتيك خاص، يحد من خطورتهم وإيقافهم في وسط ملعبنا”.



وأكمل: “الفوز منحنا ثقة ومعنويات كبيرة، ستكون مهمة لمنتخب الأولمبي السوري في مواجهة السعودية في الجولة الأخيرة، بكل تأكيد لن نلعب للتعادل الذي يخدمنا للتأهل، لدينا عمل كبير من استشفاء للاعبين، ودراسة الأخضر السعودي، ووضع تكتيك يتناسب مع إمكانيات لاعبيه”.



وحول غياب كامل كواية نجم المنتخب السوري قال عزام: “كواية لاعب مهم ومؤثر ونجم بالمنتخب، ولكننا لم نشركه بسبب حاجتنا للاعبين يتمتعون بمهام هجومية ودفاعية مع سرعة كبيرة بالارتداد، لكل مباراة حساباتها ونوعية اللاعبين القادرين على تطبيق أفكار الجهاز الفني”.



ويحتل المنتخب السوري صدارة المجموعة الثانية وفي رصيده ل4 نقاط ويأتي أولمبي السعودية ثانياً بفارق الأهداف، فيما لقطر نقطتين واليابان رابع المجموعة بدون أي نقطة.