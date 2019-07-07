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سورية في المركز قبل الأخير عالمياً في مؤشر قوة جواز السفر

تصدّر جواز السفر الياباني قائمة أفضل وأقوى الجوازات في العالم لعام 2019، حسب قائمة مؤشر "هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس"، وذلك باعتبار أنّه يمكّن حامله من السفر إلى 190 دولة دون تأشيرة، وفي المركز الثاني جاء الجواز السينغافوري والجواز الكوري الجنوبي ثم الفرنسي والألماني ثم الدانماركي والفلندي والإيطالي والسويدي.

وجاء في المركز الأول عربياً (المركز 22 عالمياً) دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتيح جواز سفرها لحامله دخول (164 دولة)، تلتها الكويت ثم قطر ثم البحرين.

ووفق المؤشر الذي يعتمد على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي، جاء في ذيل القائمة الجوازان العراقي والأفغاني (104 عالمياً) اللذان يمكنان حامل الواحد فيهما من السفر دون تأشيرة إلى 30 دولة، وذهب المركز قبل الأخير للجوازين السوري والصومالي (32 دولة)، وقبل ذلك جاء الجواز الباكستاني (33 دولة) واليمني (37 دولة) والإريتيري (38 دولة) والسوداني والفلسطيني (39 دولة) والليبي واللبناني (41 دولة).

 


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