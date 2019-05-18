سورية تشارك في إجتماع منظمة الصحة العالمي في جنيف

تشارك الجمهورية العربية السورية بأعمال الدورة الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة بجنيف والتي ستنطلق الاثنين القادم بحضور الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 194 دولة إضافة إلى ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والجهات الدولية المانحة.



وفي تصريح له أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي رئيس الوفد السوري أن هذا الاجتماع يعد فرصة لتبادل الخبرات والسياسات في المجال الصحي واطلاع الدول الأعضاء في المنظمة على الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الصحية وحقيقة الأوضاع الصحية في سورية وحجم التحديات والاحتياجات المتزايدة للمواطنين ولا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية المفروضة على الشعب السوري والتي طالت القطاع الصحي بشكل مباشر.



وأشار الوزير يازجي إلى أن وفد سورية سيلتقي على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية قيادات صحية عالمية أبرزها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومدير إقليم شرق المتوسط للمنظمة و رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدداً من وزراء الصحة من الدول الصديقة لبحث الجهود المبذولة في تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي بما ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الصحي في سورية في ظل الظروف الراهنة.



ويناقش المشاركون في أعمال المؤتمر عدة مواضيع لاسيما التأهب لمواجهة طؤارىء الصحة العمومية والاستجابة لها والتغطية الصحية الشاملة إضافة إلى الأحوال الصحية في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وموضوعات تتعلق بمرض شلل الأطفال والصحة والبيئة وتغير المناخ وسلامة المرضى



ومن المقرر أن يلقي وزير الصحة كلمة خلال الجلسة العامة لأعمال الجمعية يستعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وايصال الخدمات الطبية لمحتاجيها على المستوى الوطني و تداعيات الحصار المفروض على الشعب السوري والذي يؤثر على صحة وحياة المواطنين



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