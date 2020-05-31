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سورية ترفض التدخلات الأمريكية والغربية في شؤون الصين

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن سورية تؤيد قرار الدورة الثالثة لمجلس الشعب الوطني الثالث عشر لجمهورية الصين الشعبية المتضمن الموافقة على وضع قانون لتحسين نظام الآليات القانونية والتنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتشدد على رفضها التدخلات الخارجية في شؤون الصين وخاصة منها الأمريكية والغربية الأخرى.


وقال المصدر:  تؤيد حكومة الجمهورية العربية السورية قرار الدورة الثالثة لمجلس الشعب الوطني الثالث عشر لجمهورية الصين الشعبية المتضمن الموافقة على وضع قانون لتحسين نظام الآليات القانونية والتنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في إطارها القانوني الداخلي وفي القانون الدولي وتعزيز عملية التنمية وتقوية المؤسسات الشرعية وضمان أمنها على كامل أراضيها.


وأضاف المصدر إن سورية ترفض التدخلات الخارجية في شؤون جمهورية الصين الشعبية وخاصة منها الأمريكية والغربية الأخرى وتعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول على أراضيها وتؤكد أنه لا يحق لأي دولة أو طرف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة.


وختم المصدر إن سورية تؤكد على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصين الشعبية وسيادتها على أراضيها وعلى أمنها واستقرارها وعلى مبدأ الصين الواحدة وتطالب جميع الدول باحترام ذلك.