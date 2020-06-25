سورية تتسلم دفعة جديدة من المساعدات الطبية الصينية

في إطار العلاقات المتميزة بين سورية والصين تسلمت وزارة الصحة اليوم دفعة جديدة من المساعدات الطبية لدعم استجابة القطاع الصحي لجائحة كورونا مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.



وتتضمن الدفعة عدداً من أطقم التحاليل المخبرية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ووسائل حماية طبية فردية وكمامات من فئة “ان 95” وأجهزة قياس درجات الحرارة.



وكانت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الصينية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا وصلت إلى سورية في الـ 15 من نيسان الماضي وتضمنت أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بالفيروس كما تم سابقا تبادل للخبرات الطبية عبر الانترنت بين الأطباء بالمشافي في كلا البلدين الصديقين بما يتعلق بمواجهة الفيروس المستجد.