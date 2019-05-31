سوريا تعلن عن عطلة عيد الفطر للجهات العامة

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا بتعطيل الجهات العامة في سوريا, بمناسبة عيد الفطر.

وجاء في البيان:



تعطل الجهات العامة بدءا من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/٤ ولغاية يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٦/٦ بمناسبة عيد الفطر السعيد.



تراعى أحكام الفقرة ج من المادة ٤٣ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.



هذا وكانت الجمعية الفلكية السورية قالت إن حالة نادرة تحدث لأول مرة تجعل من تحديد عيد الفطر أمرًا صعبًا، بحسب رئيس جمعية الحسابات الفلكية السورية، محمد العصيري.



وقال العصيري، إنه من الصعب هذا العام تحديد موعد عيد الفطر بسبب بقاء الهلال بعد غروب الشمس لمدة ثلاث دقائق فقط في سوريا (ما يجعل رؤيته صعبة).



وأضاف العصيري أنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، مشيرًا إلى أن الجمعية ستكتفي بإعطاء موعد ولادة الهلال وغروب القمر دون تحديد موعد العيد مسبقًا إلى القاضي الشرعي الأول في سوريا.



وأكدت الجمعية أنها لن تنشر بيانها حرصًا على دقة العمل وتؤكد أن الموضوع يرتبط بمعايير وشروط شرعية وفلكية وجغرافية وغيرها، بالتالي ليس من الدقة والصحة أن نقول عيد الفطر الثلاثاء المقبل.