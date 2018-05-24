"سن اليأس" لدى الرجال.. أسطورة أم حقيقة؟

قال الخبير ألان باسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة Sheffield إن الرجال الذين يخشون المرور بمرحلة "سن اليأس" يمكن أن يتعرضوا لمشاكل في حياتهم العاطفية.

ويبدو أن الرجال في منتصف العمر، والذين يعتقدون أن انخفاض هرمون التستوستيرون سيؤثر على الرغبة الجنسية، يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا أقل اهتماما بالجنس.

ويمكن أن يعاني هؤلاء الرجال من الضعف الجنسي، كاستجابة نفسية بشأن "سن اليأس" لديهم.



وبهذا الصدد، يوضح ألان باسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة Sheffield: "تخلق علامة (سن اليأس) توقعات لدى الذكور بأن كل رجل سيمر بها. وترتبط بعض الأعراض بالهرمونات، ولكن يتأثر بعضها بعلم النفس".

وفي معرض حديثه خلال فعالية نظمتها مؤسسة Progress Educational Trust في إدنبره هذا الشهر، أضاف باسي: "هناك سؤال شائع أتعرض له عن (سن اليأس) لدى الرجال. واسمحوا لي أن أكون واضحا تماما، إنه غير موجود".

واستخدم خبير الخصوبة، شارلي شابلن، الذي أنجب ابنه الأصغر في سن 73 عاما، كدليل على أن "سن اليأس" لدى الذكور عبارة عن أسطورة، قائلا إن الرجال "يتشبثون بالفكرة لأنهم يتقدمون في السن".

وتأتي تعليقاته وسط تحذيرات من أن الرجال الذين يأخذون هرمون التستوستيرون، لاستعادة طاقتهم الشابة، يمكن أن يزيدوا من مخاطر الإصابة بأزمة قلبية وسكتة دماغية.



المصدر: ديلي ميل