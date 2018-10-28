سلاح الجو يقصف مواقع داعش

أغار سلاح الجو الحربي صباح اليوم على مواقع “داعش” في عمق منطقة الصفا بعد أن أغار ليل أمس على المحور ذاته ضمن الرد على خروقات التنظيم ومحاولة إحداث ثغرة على محاور الاشتباك مع الجيش السوري، واندلعت مساء أمس اشتباكات متقطعة بعد أن تصدى الجيش لمحاولة الخرق أشرك الجيش السوري فيها سلاح الجو لأول مرة منذ ما يزيد عن عشرة أيام.



هذا الخرق جاء في اليوم العاشر لعملية تخفيف التصعيد التي حدثت بطلب روسي لإنهاء ملف المختطفين الذين يحتجزهم “داعش” من نساء وأطفال، وما تزال المرحلة الثانية من العملية لم تتم علماً أنها كان من المفترض أن تتم قبل اربعة أيام تقريباً حسب المصادر الميدانية، إلا أن العرقلة حدثت من جانب تنظيم “داعش”، والتعتيم هو سيد الموقف الآن حول استكمال الملف وطريقة استكماله.



وكان الجيش السوري قد نجح في سحب جثامين عدد من الشهداء الذين ارتقوا أثناء المواجهات في البادية بوقت سابق.

وشُيّع جزء منهم في عدة مناطق سورية منها العاصمة دمشق.



وكالات