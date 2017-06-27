سلاح الجو الصهيوني يشن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة

قصفت الطائرات العدو الإسرائيلي عدة مواقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة في الساعات الأولى بعد منتصف الليل.



وافاد شهود عيان لوكالة “سبوتنيك” بسماع دوي انفجارات كبيرة في كافة أنحاء القطاع، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة في غزة جراء القصف.



وقد أدت الغارات لوقوع أضرار مادية في المواقع المستهدفة، دون وقوع أي اصابات في صفوف المواطنين.



وتجدر الإشارة أن الغارات الصهيونية أتت بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بالنقب الغربي جنوب الأراضي المحتلة دون وقوع اضرار او اصابات بشرية.



وتبنت مجموعة سلفية تطلق على نفسها اسم “أحفاد الصحابة” في بيان لها إطلاق الصاروخ.

المصدر: سبوتنيك