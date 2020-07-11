سكان جديدة الفضل يبعون أثاث منازلهم.. والسبب؟؟

قال عضو مجلس المحافظة من أبناء تجمع جديدة الفضل وعضو خلية الأزمة خالد جروان لإحدى الصحف المحلية، أن «الناس بدأت تبيع أثاث منازلها لإطعام أولادها»، مبيناً أنه «نقل الصورة كاملة للجهات المعنية في المحافظة والتي وعدت خيراً»، مضيفاً أن «نتائج المسوحات أمس جاءت سلبية»، كما امتنع رئيس مجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل عن الإدلاء بأي تصريح.



وذكرت أيضاً أن إجراءات المحافظة ظلت عاجزة عن تأمين مساعدات إغاثية دائمة لأبناء التجمع، وكمية ٤٠٠٠ سلة غذائية التي تم توزيعها لم يستفد منها سوى ٢٥ % من السكان كون التجمع يزيد عدد سكانه الـ ٢٠٠ ألف نسمة، دون إغفال حقيقة إدخال الخضروات ومستلزمات إنتاج الخبز والغاز والبنزين ومواد “السورية للتجارة” وحتى (مواد البناء) ولكن رغم كل ذلك القدرة الشرائية غابت عن الأهالي ما دفعهم إلى بيع أثاث منازلهم لإطعام أولادهم.



أكد مدير فرع العمران بالقنيطرة أكرم المعاون «رؤية الكثير من الخضار والفواكه في المحلات ولكن المحزن رؤية شاب يعرض مروحة كهربائية للبيع ليشتري طعاماً لأسرته، ورجل يعرض دوره بتبديل أسطوانة الغاز مقابل المال، وهناك صور أقسى وأقسى».



يذكر أن فترة الحجر الصحي على تجمع جديدة الفضل زادت عن 20يوم، وأن غالبية سكان المنطقة من الطبقة الفقيرة ولا تملك مصدر دخل ثابت.





