سقوط مروحية للاحتلال الأمريكي في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي

سقطت مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي وفق ما ذكرت مصادر محلية في الحسكة.



وأكدت المصادر أن “مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي سقطت في قرية تل حداد في ناحية اليعربية بأقصى الريف الشرقي للحسكة” مشيرة إلى أن نحو 10 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال طوقت القرية وتم نقل الحوامة المعطوبة عن طريق حوامة أخرى باستخدام السلاسل الحديدية.



إلى ذلك اعترفت مصادر في التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة في تصريحات صحفية بالحادث لكنها خففت منه واعتبرت أن سقوط المروحية عبارة عن هبوط اضطراري ولم يسفر عن ضحايا.