سفير يمني "فوق العادة" لدى طهران

صدر، أمس السبت، في اليمن "القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2019م بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وقال المتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر: “إن قرارا جمهوريا من المجلس السياسي الأعلى، صدر بتعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيران”.





وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي “تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ”.





يذكر إن الديلمي سياسي عضو في المكتب السياسي في أنصار الله وإعلامي معروف كان مديراً عاماً لقناة المسيرة اليمنية.





وتعد إيران ثاني دولة تستقبل سفيرا معينا من حكومة صنعاء بعد الحكومة السورية