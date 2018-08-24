سرقة كابلات الهاتف الأرضي في ببيلا

اشتكى أهالي حي حجيرة التابع لبلدة ببيلا في ريف دمشق من انقطاع خطوط الهاتف الثابت عن عدد كبير من المشتركين وتبعا لذلك توقف خدمة الإنترنت منذ فجر يوم الأحد الماضي، وذلك جراء سرقة كابلات الهاتف في المنطقة.وبين السكان في شكواهم أن حادثة سرقة الكابلات الخاصة بالهواتف الأرضية ليست الأولى، بل تكررت نحو 4 مرات، دون ضبط الجهات المعنية للعصابة المسؤولة عن ذلك.

وأكد الأهالي أن ما زاد الأمر سوءاً هذه المرة أن الجريمة وقعت قبيل عطلة عيد الأضحى الممتدة لنهاية الأسبوع ما يسبب تأخيراً في إصلاح الأعطال للأسبوع القادم.

وطالب السكان الجهات المعنية بتكثيف الجهود للقبض على العصابة التي امتهنت سرقة الكابلات النحاسية في المنطقة، إضافة لتأمين حماية مشددة على تلك الكابلات لمنع تكرار حوادث السرقة.

يذكر أن جرائم السرقة أو كما أصبحت تسمى خلال سنوات الحرب “التعفيش” قد زادت بشكل كبير في المحافظات السورية لا سيما التي شهدت اضطرابات أمنية، وكانت مديرية اتصالات حمص قد أفادت سابقاً بسرقات متكررة للكابلات النحاسية الهاتفية والكهربائية وقدرت القيمة المالية للكابلات المسروقة بخمسة مليارات ليرة سورية.



B2B-SY | فاطمة عمراني