موسكو تكثّف لقاءاتها في شأن إدلب
حنا مينا: كونياك وطني مع قهوة وجلواز فرنسي وحمراء
الخوذ البيضاء تعلن النفير في إدلب… وتنقل شحنات جديدة من الكلور إلى جسر الشغور
إستنفار بمطار حماة العسكري تزامنا مع تعزيزات عسكرية سورية ضخمة
المسيحيون في الجزيرة السورية يثورون على تدخل قسد في مناهجهم التعليمية
حصل على كل مايرغب به رجل
رحيل شيخ الرواية السورية حنا مينة
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الروضة بدمشق
الغارديان: الحكومة البريطانية تعتزم إنهاء تمويل برنامج لدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
طبول الحرب تقرع في إدلب… الجيش السوري يحشد وتوقعات بهجوم قريب!
وثيقة تثبت تنسيق تركيا مع جبهة النصرة في الشمال السوري
وحدات الجيش تدمر تحصينات للتنظيمات الإرهابية وتقضي على عدد من أفرادها بريفي إدلب وحماة
مرسوم تشريعي يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيينه
المجنزرات السورية تقهر جبروت “البازلت” وتحسم المعركة ضد “داعش”
السلاح الكيميائي يصول ويجول في إدلب

سرقة كابلات الهاتف الأرضي في ببيلا

اشتكى أهالي حي حجيرة التابع لبلدة ببيلا في ريف دمشق من انقطاع خطوط الهاتف الثابت عن عدد كبير من المشتركين وتبعا لذلك  توقف خدمة الإنترنت منذ فجر يوم الأحد الماضي، وذلك جراء سرقة كابلات الهاتف في المنطقة.وبين السكان في شكواهم أن حادثة سرقة الكابلات الخاصة بالهواتف الأرضية ليست الأولى، بل تكررت نحو 4 مرات، دون ضبط الجهات المعنية للعصابة المسؤولة عن ذلك.

وأكد الأهالي أن ما زاد الأمر سوءاً هذه المرة أن الجريمة وقعت قبيل عطلة عيد الأضحى الممتدة لنهاية الأسبوع ما يسبب تأخيراً في إصلاح الأعطال للأسبوع القادم.

وطالب السكان الجهات المعنية بتكثيف الجهود للقبض على العصابة التي امتهنت سرقة الكابلات النحاسية في المنطقة، إضافة لتأمين حماية مشددة على تلك الكابلات لمنع تكرار حوادث السرقة.

يذكر أن جرائم السرقة أو كما أصبحت تسمى خلال سنوات الحرب “التعفيش” قد زادت بشكل كبير في المحافظات السورية لا سيما التي شهدت اضطرابات أمنية، وكانت مديرية اتصالات حمص قد أفادت سابقاً بسرقات متكررة للكابلات النحاسية الهاتفية والكهربائية وقدرت القيمة المالية للكابلات المسروقة بخمسة مليارات ليرة سورية.

 


B2B-SY | فاطمة عمراني

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.